«Я кидаю бонусы, а вы меня не знаете?» Юноша пустил свое добро по миру – прямо из окон многоэтажки

Фото: принтскрин видео, сrazy_vdk

В социальных сетях появилось неординарная запись – на кадрах из окон 12 этажа дома на Красного Знамени во Владивостоке летят вещи. Сначала – пакеты. Потом в ход пошла и тяжелая артиллерия в виде диванных подушек, ковриков, наконец, и сам диван разбился об асфальт. Что именно стало мотивом парня, снимающего жилплощадь, выкинуть все свое добро – пока неизвестно, предположительно, юноша был не в себе из-за психоактивных веществ.

Как пишут авторы поста в соцсети, герой истории Александр съезжает, а договор аренды закончился совсем недавно. Во второй части видео «Саня» уже беседует с сотрудниками правопорядка, объясняя свой поступок усталостью от жизни. Денег у парня нет. По словам юноши, он «жутко популярен», а раскиданное имущество – его бонусы владивостокцам.

- Вы вообще не представляете, я готов с Вовочкой за руку здороваться, я кидаю бонусы, а вы меня не знаете? - рассказывает 22-летний Александр, - Я – мозг, дурак – Эйнштейн.

В комментариях ожидаемо строят свои догадки, при этом большинство единогласно сулит Саньку сильное похмелье после приема наркотиков. Сам герой на записи сообщил, что ничего не принимает.

- Они делают зло, а я делаю добро, - завершает Александр.

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