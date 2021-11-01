Международный аэропорт Владивосток с 1 ноября вводит электронные посадочные талоны

Из архива КП. Фото: ПЕТЛИЦА Антон

Воздушная гавань Приморского края вводит электронные посадочные талоны с 1 ноября. Они доступны всем пассажирами, которые вылетают прямыми рейсами внутренних авиалиний, это значит, что процесс прохождения предполетных формальностей будет сильно упрощен.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, пассажиру электронный посадочный создается при регистрации на сайте авиакомпании и покупке билета. Документ приходит на электронную почту – он содержит QR-код о покупке и всю информацию о рейсе.

Электронный посадочный нужно предъявить в аэропорту дважды – при предполетном досмотре и при посадке в самолет, делать это будет специальная система.

Напомним, в некоторых случаях все равно придется посетить стойку регистрации – для сдачи багажа или печати посадочного талона в случае, если у вас нет возможности предъявить электронный. При необходимости посадочный можно напечатать и в специальных стойках аэропорта.

Новый сервис внедряется в соответствии с Приказом Минтранса России №7 от 14 января 2019 года.

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