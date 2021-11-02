В Приморье вернется солнечная погода 2 ноября

Из архива КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Приморском крае 2 ноября погоду определяет поле повышенного давления атмосферы. Осадков не ожидают. Ветер хоть и северных направлений, но слабый. Температура днем составит от 9 до 14 градусов тепла.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9 до +11 градусов.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Столбики термометров задержатся на отметках от +10 до +12 градусов.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура составит +12 до +16 градусов.
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