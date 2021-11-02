«Сферум» запускает бесплатный курс для учителей

Фото: ПАО «Ростелеком»

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум», созданная «Ростелекомом» и компанией VK, открывает бесплатный курс повышения квалификации «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» для педагогов школ и вузов, работников сферы образования.

Слушатели курса узнают, как работают цифровые инструменты для организации обучения и внеучебной деятельности, изучат правовые основы дистанционного образования, медиаграмотности и многое другое.

– Современные технологии открывают широкие возможности для педагогов, позволяя осваивать новые методики и расширять поле деятельности. С помощью цифровых инструментов с учениками можно говорить на одном языке, а уроки делать интерактивнее и интереснее. Мы запускаем курс цифровой трансформации образования, чтобы учителям было проще освоить весь современный технологический арсенал, – прокомментировал генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Обучение будет проходить на платформе GeekBrains, заявку можно подать здесь. Продолжительность курса составит 72 часа, в его программе 15 видеолекций, тесты и задания для самостоятельной работы. На курсе будут освещены различные ракурсы темы цифровизации образования: персональный профиль учителя, инструменты для организации проектной и исследовательской деятельности учеников, роль геймификации в формировании мотивации учеников, умная школа как результат цифровой трансформации и другие.

Слушатели, которые успешно завершат обучение по курсу, получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Программу подготовили эксперты в сфере онлайн-образования и представители академического сообщества, в числе которых профессор Института образования НИУ ВШЭ, доктор педагогических наук Елена Чернобай, профессор ИФТИС МПГУ, доктор педагогических наук Марина Вайндорф-Сысоева, замдиректора Горчаковского лицея МГИМО Илья Демаков, заведующий педагогической мастерской ЧГПУ Алихан Динаев, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы, призер Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» Диана Минец и другие.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Сейчас «Сферум» предлагает такие опции как:

«Сферум» был запущен 31 марта 2021 года, к настоящему моменту количество его пользователей превысило 1 миллион 100 тысяч.

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