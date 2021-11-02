На роже написано: в Артеме мужчина пристал к девочкам-подросткам

Фото: принтскрин видео, @artem.news.plus

В Артеме две четырнадцатилетние девочки ждали поездки в автобусе. Подростки уже сидели на местах, когда к ним пристал взрослый мужчина. Он слал воздушные поцелуи через окно, затем зашел в автобус и зазывал пойти с собой.

Об этом в социальных сетях сообщила мама одной из девочек: она опубликовала и видео с телефона дочери. Мужчина позволил себе недвусмысленные намеки, а на просьбу выйти из автобуса почти не реагировал. Автор добавила, что очевидцы ничего не предприняли, хотя видели, что у мужчины «все на роже написано». Девочки неоднократно просили его выйти.

- Ни один человек в автобусе не отреагировал! Люди! Ну почему вы такие равнодушные?! Как можно было спокойно сидеть, видя такую ситуацию? - пишет мама.

В комментариях большинство советуют обратиться в полицию: приморцы вспоминают случаи, когда в аналогичной ситуации мужчина заступался за женщин, а потом сам садился в тюрьму.

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