Полиция Артема ищет мошенников, использующих для обмана новые антиковидные меры

Тематическое фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Артеме в известном ТЦ обманули бабушку-вахтершу. 75-летнюю женщину «оштрафовали» две девушки и парень – за неправильное ношение маски (она висела на подбородке) и отсутствие сертификата. В качестве санкции женщина заплатила 1500 рублей, однако ни квитанций, ни протоколов мошенники предоставить не смогли. Информация появилась в социальных сетях города: авторы сообщили, что бабушка не хочет идти в полицию – плачет и боится. Делом заинтересовалась местная полиция.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по городу Артему, полицейские проверяют размещенную в социальных сетях информацию об инциденте.

- Устанавливаются личности граждан, причастных к происшествию, - сказано в сообщении.

Напомним, оплата административного штрафа не может проводиться «на месте». На жителя составляется административный протокол – позже по делу приходит квитанция с реквизитами для оплаты.

За соблюдением антиковидных мер следят сотрудники МВД и Росгвардия, а также профильные ведомства.

В комментариях соцсетей приморцы отмечают: самое печальное - выбор мошенников пенсионерки в качестве жертвы.

- К молодым бы не сунулись. Вот волки, - пишут жители.

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