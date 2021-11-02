В Фокино неизвестный «потерял» гранату

Место обнаружения предположительно опасного объекта оцеплено. Фото: instagram.com/realivanmuntyan

Утро вторника, 2 ноября, в Фокино началось с тревожной новости – на проезжей части напротив почты по улице Карла-Маркса обнаружена граната. Пока не известно, боевая это единица или же муляж и чья-то злая шутка. Ответить на эти вопросы предстоит сотрудникам полиции, которые прибыли на место и оцепили его.

Под коробкой – предмет, похожий на гранату. Фото: instagram.com/realivanmuntyan

Та самая граната. Фото: социальные сети

Также «КП – Владивосток» выяснила, что представители правоохранительных органов обыскивают подозрительного мужчину и собираются просмотреть записи с наружных камер видеонаблюдей.

Редакция «Комсомолки» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

На месте работают полицейские. Фото: instagram.com/realivanmuntyan

Полицейские обыскали подозрительную личность. Фото: социальные сети

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