Чипсовая лихорадка. В Артеме устроили охоту за кладом, выпавшим из грузовика

Из архива КП Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

На дороге в сторону центра Артема казус произошел у водителя грузовика. Двери будки в транспорте открылись, а оттуда выпали четыре коробки чипсов. Мужчина, проезжающий мимо, тут же выбежал из джипа и унес две коробке, еще одну взяла его подруга. Водитель ищет воров, так как запомнил госномера машины.

В социальной сети мужчина добавил, что вернулся – забрать оставшееся. Коробки уже уносили две женщины, водителю пришлось отбирать их чуть ли не силой.

После публикации в соцсети с водителем связался мужчина, подобравший одну из коробок – он обещал их вернуть. Судьбу оставшегося товара он не знает.

- Обнищали люди, которые катаются на джипе, - пишут приморцы в комментариях.

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