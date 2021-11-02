В Приморье при строительстве транспортных структур пропали 69 миллионов рублей

Из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Приморском крае исчезли деньги, направленные авансом на транспортные работы (подготовка строительства мостов и путепроводов) на объекте «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» (Приморский край)». По версии генподрядчика и транспортного МВД по ДФО, ущерб составил 69 миллионов.

Как пояснили в пресс-службе органа, субподрядчик убедил начальство в своей надежности, заключил договор, зная, что ресурсов для выполнения обязательств недостаточно. В течение полугода субподрядчик получил 75 миллионов рублей – на шесть миллионов создали вид кипучей деятельности, а вот где остальная сумма – неизвестно.

Дело заведено по факту мошенничества. 55-летний предприниматель из Якутии ввел в заблуждение генподрядчика: пообещал, что мощностей достаточно, а также наврал об успехах своей предпринимательской деятельности.

Уголовное дело, фигурантом которого он стал, возбуждено по части 7 статьи 159 УК РФ. Дело направлено в суд.

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