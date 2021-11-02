На дорогах Владивостока появились таинственные люди с камерами

Зачем проводить такие съемки, люди не отвечают. Фото: instagram.com/dps.control

Казалось бы, мелочь, но уже несколько дней Владивосток в соцсетях обсуждает таинственных операторов, которые из окна машины снимают поток транспорта на телефон. Жительница города опубликовала фотографии, на которых видно, как у одного из автолюбителей прикреплен телефон к полуоткрытому окну авто и направлен камерой на дорогу. Приморцы отмечают, что встречают такую незамысловатую операторскую работу уже не первый раз на дорогах. Многим это кажется подозрительным, ведь внятного ответа, зачем так делать, люди не дают.

Некоторые предполагают, что съемку ведут для ГИБДД.

- Сейчас столько развелось борцов за справедливость, неравнодушных граждан, с активной гражданской позицией... Они просто нарушения на дороге, запечатленные на видео и фото, отправляют в ГИБДД с просьбой «провести проверку по факту нарушения». Теперь мы все под контролем, - считают некоторые горожане.

Корреспондент «КП-Владивосток» обратился в одно из отделений автоинспекции во Владивостоке, там сообщили, что ни разу не слышали о подобных съемках и не получали какие-либо видеозаписи с телефонов.

- Мы, если честно, даже не знаем о каких вы «операторах» говорите, нам такой информации не поступало, - рассказал сотрудник ГИБДД.

Возможно, это личная инициатива жителей города в случае аварии или нарушений оперативно поделиться видеороликами или выложить видео в социальные сети. Возможно, так снимают видеоматериалы для блогов. В любом случае, не всем это понравилось. Многие высказываются в соцсетях негативно, некоторые заявляют, что будут отбирать телефоны, если увидят такую съемку на дорогах.

- Нужно подходить и делать замечания, это незаконная съемка. Они повсюду стоят и следят, я 2 места уже знаю.

- На "Молодёжке" между деревьями стоял, телефон на треноге, а у самого лицо невозмутимое, будто Ассоль свои алые паруса встречает.

- А пусть люди ПДД соблюдают, тогда и видео не повредит.

Большинство людей видят ситуацию не в самых приятных красках и не понимают, для чего может пригодиться такая съемка, варианты разные, но точного ответа никто не знает.

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