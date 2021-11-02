Губернатор Приморья снова приехал в школу, где его встречал пьяный охранник

Олег Кожемяко на стройке школы в Волчанце Фото: правительство Приморья

Глава Приморья Олег Кожемяко посетил школу в Волчанце, чтобы проследить за ходом строительства. Прошлый визит губернатора состоялся 9 сентября с той же целью - его быстро растиражировали СМИ из-за скандальности. Дело в том, что в тот день его встретил только пьяный охранник, никто не работал. Договор с охранной компанией был расторгнут, а сам сторож, который едва на ногах стоял, уволен. После инспекции 1 ноября глава края поручил направить на объект дополнительные силы, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

До сдачи объекта осталось совсем немного. Срок – декабрь этого года. Чтобы ускорить процесс и вовремя завершить работы, глава Приморья поручил нанять на стройку еще 50 человек.

Сейчас строительством школы занимается 76 человек. Рабочие облицовывают фасад здания и монтируют кровлю. Активно ведется строительство не только снаружи, но и внутри – проводятся отделочные работы в корпусах. Благоустраивают и территорию будущей школы, в ближайшее время здесь планируют уложить асфальт.

Напомним, что скандал вокруг стройки произошел не только из-за пьяного охранника. В момент визита Олега Кожемяко на стройке не было ни одного рабочего. Компания-подрядчик «ТехПромАтлант» сильно отставала по срокам и не в первый раз. Из-за этого власти Приморья собирались расторгнуть договор с подрядчиком, но тот просил дать ему второй шанс и объяснил, что виноват субподрядчик, с которым после ситуации расстались.

Школа поселку нужна уже давно: предыдущее учреждение сгорело еще в 1996 году. В 2016 началось строительство школы-детсада на 220 мест.

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