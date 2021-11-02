В центре Владивостока по одной из крутых дорог бегут реки кипятка

Горячая вода побежала в обед 2 ноября. Фото: Екатерина ТИХАЯ

В последнее время Владивосток заполнили новости о затоплении дорог и улиц города. На Алеутской по тротуару бежали ржавые потоки кипятка, на Адмирала Кузнецова горячей водой затопило подъезд, а на Гамарника холодная вода хлынула по территории детского сада. А теперь настала очередь улицы Лазо: здесь в районе домов №№14, 16, 20 неизвестные рабочие устроили ремонт изношенных труб, только в какой-то момент что-то пошло не так. По довольно наклонной дороге побежали горячие реки.

Реки воды разнеслись по дорогам. Фото: Екатерина ТИХАЯ

Машины растащили воду по наклонной дороге. Фото: Екатерина ТИХАЯ

– Около недели назад приехали люди, не представились, разрыли яму и уехали. 2 ноября в обед потек кипяток, – рассказывает корреспонденту «КП – Владивосток» местная жительница. – У нас здесь в бойлерной все сгнило. Если они еще немного добавят атмосфер, и у людей разорвет трубы. У меня так было прошлой зимой с батареей, пострадала вся мебель.

Женщина добавила, что ремонтники, которые даже не сказали, с какой целью делают ремонт, подвинули все машины. Теперь местным жителям неудобно выезжать на дорогу.

В районе домов №№14, 16 и 20 МУПВ ВПЭС ремонтировали другой порыв. Фото: Екатерина ТИХАЯ

От потоков долгое время шел пар. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В пресс-службе МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» сказали, что их сотрудники проводят ремонт на этой точке – они устраняли другой порыв, о чем и свидетельствует разрытая посреди дороги яма. Как только они узнали о новой аварии, сразу же подача горячей воды по указанным адресам была прекращена.

Местные жители недовольны ситуацией. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жильцы близлежащих домов боятся, что сгнившие в бойлерной трубы рванут, когда им вернут тепло. Фото: Екатерина ТИХАЯ

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