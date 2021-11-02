Известны подробности происшествия в Фокино, где между домов нашли гранату

Ситуация вызвала большой переполох. Фото: социальные сети / @realivanmuntyan

Тревожные новости прилетели утром 2 ноября из Фокино – там, среди домов на улице Карла Маркса, нашли предмет, похожий на гранату. Сразу же на место происшествия прибыли правоохранители, оцепили место и начали работу по отработанной схеме. Также были вызваны взрывотехники.

Как рассказал корреспонденту «КП – Владивосток» собственный источник, близкий к ситуации, обнаруженный предмет – не боевая граната, а лишь муляж.

Увы, до сих пор останется неизвестным, что это было – чья-то злая шутка, случайность или попытка дестабилизировать ситуацию.

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