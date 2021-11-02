Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток2 ноября 2021 10:09

В Артеме неизвестный открыл стрельбу по домашним животным из пневматического ружья

Горожане боятся за жизнь своих питомцев
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Люди предполагают, что по животным стреляют подростки

Люди предполагают, что по животным стреляют подростки

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница Артема поделилась в социальных сетях пугающей новостью. Во дворе ее дома в районе 6-ой школы по улице Чайковского кто-то обстреливает животных. Ей пришлось узнать об этом на собственном примере, когда она увидела пулю от пневматического оружия у своей кошки.

В случае с кошкой все обошлось хорошо, животное не получило серьезных травм, ей извлекли пулю и следят за ее здоровьем. Но теперь люди боятся выпускать на улицы своих питомцев. Предполагают, что это жестокие игры подростков, если это так, жители Артема отмечают, что к этому делу нужно обязательно привлечь родителей.

Жительница Артема обнаружила пулю у своей кошки. Фото: instagram.com/artem.news.plus

Жительница Артема обнаружила пулю у своей кошки. Фото: instagram.com/artem.news.plus

- Надо что-то делать, безнаказанность порождает желание повторять. Животных надо защищать и оберегать. А злость почему у подростков? Вы знаете, у меня сын подросток, да в голове нет у него желания обидеть животное. Это значит, что эти дети сами обиженные на взрослых, а месть на животных вымещают, - считает горожанка Марина Ли.

Напомним, что с самосудом над животными столкнулись и во Владивостоке. В районе новостроек возле Нейбута, 6, был замечен догхантер, личность которого не установили. В этом же месте обнаружили тело мертвой собаки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03