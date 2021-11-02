В Артеме неизвестный открыл стрельбу по домашним животным из пневматического ружья

Люди предполагают, что по животным стреляют подростки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жительница Артема поделилась в социальных сетях пугающей новостью. Во дворе ее дома в районе 6-ой школы по улице Чайковского кто-то обстреливает животных. Ей пришлось узнать об этом на собственном примере, когда она увидела пулю от пневматического оружия у своей кошки.

В случае с кошкой все обошлось хорошо, животное не получило серьезных травм, ей извлекли пулю и следят за ее здоровьем. Но теперь люди боятся выпускать на улицы своих питомцев. Предполагают, что это жестокие игры подростков, если это так, жители Артема отмечают, что к этому делу нужно обязательно привлечь родителей.

Жительница Артема обнаружила пулю у своей кошки. Фото: instagram.com/artem.news.plus

- Надо что-то делать, безнаказанность порождает желание повторять. Животных надо защищать и оберегать. А злость почему у подростков? Вы знаете, у меня сын подросток, да в голове нет у него желания обидеть животное. Это значит, что эти дети сами обиженные на взрослых, а месть на животных вымещают, - считает горожанка Марина Ли.

Напомним, что с самосудом над животными столкнулись и во Владивостоке. В районе новостроек возле Нейбута, 6, был замечен догхантер, личность которого не установили. В этом же месте обнаружили тело мертвой собаки.

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