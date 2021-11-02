В приморском Арсеньеве появились новые лыжные трассы

Фото: пресс-служба правительства Приморья

У лыжников Приморья появилась еще одна трасса для езды на лыжах и горном велосипеде. На спортивной базе «Салют» в Арсеньеве побывал глава края Олег Кожемяко.

На выбор спортсменам и отдыхающим три трассы: в 1,5, 2,5 и 5 километров. Они предусматривают езду как на лыжах, так и на горном велосипеде. Сам Кожемяко уверен, что «Салют» станет центром зимних видов спорта в Приморском крае:

- Здесь есть все условия для любителей и профессионалов, тренировок, активного отдыха на выходных. Летом трассы великолепно подходят для езды на горном велосипеде, для этого будет работать прокат. Ремонтируем дороги, чтобы у жителей края была возможность приехать сюда с комфортом.

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Напомним, такие же трассы появятся в селе Калиновке в Спасском районе, а также на Русском острове.

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