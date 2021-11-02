Волонтеры #МыВместе возобновили работу в Приморье из-за ужесточения антиковидных мер

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье возобнилась работа проекта «МыВместе». Акция направлена на поддержку нуждающихся: маломобильных и пожилых граждан. Как сообщили в ЦУР Приморья, штабы открываются в регионах России, где власти вводят ограничения по самоизоляции пожилых людей.

Как рассказала руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Приморского края Марина Баженова, акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в России с марта 2020 года, с первой волной коронавируса.

- Волонтеры помогали в покупке и доставке продуктов первой необходимости и лекарств, оплате услуг ЖКХ. Со временем помощь понадобилась не только людям на изоляции, но и врачам, которым волонтеры оказывали всяческое содействие, работали на горячей линии, - вспоминает Марина и говорит, что сейчас, в связи с введением ограничений, акция возобновляется - помощь оказывается пенсионерам, находящимся на самоизоляции в доставке продуктов первой необходимости.

Также приморские волонтеры работают в медицинских организациях, помогают в колл-центрах, ведут просветительскую работу по вакцинации и оказывают психологическую поддержку.

Сегодня в России наблюдаем ежедневный рост заболеваемости COVID-19. Поэтому правительство объявило нерабочую неделю, в регионах вводятся ограничения на перемещения, в том числе обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет.

Волонтеры #МыВместе работают на всей территории страны, оказывают помощь нуждающимся. Для того чтобы стать волонтером акции необходимо зарегистрироваться на сайте Добро.ру и подать заявку на мероприятие "Акция взаимопомощи МыВместе", для того, чтобы оставить заявку на помощь, необходимо позвонить по телефону федеральной горячей линии 8-800-200-34-11, которая работает во всех регионах, либо по решению субъекта запускаются самостоятельные региональные.

Волонтеры акции в качестве младшего медперсонала работают в 900 поликлиниках и больницах (из них почти 280 — «красные зоны»), также при поддержке бизнеса предоставляют воду, кофе и еду врачам, которые фактически работают в круглосуточном режиме. Более 16 тысяч человек помогают в организации вакцинации населения.

Как отмечают участники акции, волонтерство — часть гражданского общества, которое мы создаем сами. "Мы вместе" объединяет коммерческие компании, общественные организации и активных людей в борьбе с распространением SARS-CoV-2. Общероссийская акция стартовала 21 марта 2020 года, с тех пор волонтеры доставляют людям лекарства и продукты, юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

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