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Владивосток2 ноября 2021 10:41

Синоптик-блогер заявил, что в Приморье ледяного дождя 2 и 3 ноября не будет

При этом, точно предсказать, ожидается ли ледяной коллапс этой осенью - невозможно, отметил синоптик
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автор популярного паблика в Инстаграм, синоптик-блогер прокомментировал страхи приморцев о приближении осадков. Как уже писала КП-Владивосток, жители края ожидают повторение ледяного дождя, прошедшего в крае в ноябре 2020 года.

По мнению метеоэксперта, к нему стали поступать сообщения от приморцев, которые ждут ледяного дождя в период со 2 по 3 ноября. Эту информацию синоптик опроверг.

Долгосрочный прогноз, сообщил автор паблика, дать нельзя даже с самым современным оборудованием.

- Если только можно угадать! Даже разница всего лишь в 1 градус может изменить фазу осадков от жидкой к твердой, а за длительный период времени точную температуру никто не скажет.

Напомним, недавно приближение циклона прокомментировал глава Примгидромета Борис Кубай. Он заявил, что погода ухудшится 8 и 10 ноября: возможны дожди и даже снежные осадки. Однако вероятность ледяного коллапса исключена, заверил синоптик.

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