Фотограф из Владивостока показала, как проходит день у местных привидений

Привидения распугали всех на остановке. Фото: instagram.com/sfotkai_menya

Хэллоуин уже прошел, а люди продолжают показывать свои костюмы, которые сделали для этого праздника. Фотограф из Владивостока в своем Инстаграм-аккаунте sfotkai_menya выложила атмосферные фотографии двух призраков, показав обычный день из жизни привидений из Владивостока.

Призраки никогда не сидят на одном месте. Распугав прохожих на автобусной остановке, они отправились любоваться Русским мостом, нашли чью-то машину и погуляли по заброшенным зданиям. После насыщенного дня, привидения решили окунуться в атмосферу Хэллоуина: выложили свечами звезду на асфальте, а затем пошли гулять по лесу.

Привидения прогуливаются по лесу. Фото: instagram.com/sfotkai_menya

В комментариях под фотографиями люди с восторгом отреагировали на задумку и получившуюся атмосферу, интересовались, чья была идея, и было ли жарко под простынею. Не удержались и от безобидных шуток.

- Ленивые нынче привидения пошли, им летать надо, а они на машинах разъезжают, - пишут владивостокцы.

Призрак у Русского моста. Фото: instagram.com/sfotkai_menya

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