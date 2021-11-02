Со следующей недели в Приморье ожидается похолодание, снегопады и дожди

Пора доставать пуховики, шапки и теплые носки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со следующей недели в Приморский край нагрянут дожди, переходящие в снегопады, а температура воздуха опустится до 0 градусов. По данным синоптиков, дожди начнутся с 8 ноября, а похолодание — с 9-го.

Первую неделю ноября в Приморском крае температура воздуха будет скакать от +10 до +13 градусов. С 9 ноября температура воздуха начнет понижаться до +3 днем и до 0 градусов ночью.

На фоне общих ухудшений погоды в Приморье также усилится ветер. Максимальная скорость порывов ветра может достигать 30 м/с.

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