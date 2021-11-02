В Приморье неадекватный водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в авто

Водитель решительно отказывался покидать машину. Фото: City_artem | Instagram.com

В Приморье в городе Артем водитель фуры выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyota. Очевидцы утверждают, что мужчина был нетрезвый, поскольку от него доносился резкий запах спиртного.

По словам свидетелей ДТП, мужчина вел себя неадекватно, что-то выкрикивал и отказывался выходить из машины. Опасаясь за безопасность других водителей, очевидцы решили силой вытащить его из кабины, чтобы избежать последующих аварии. Прохожие подметили, что водитель фуры еле стоял на ногах и не мог связать двух слов.

Неравнодушные очевидцы вчетвером пытались вытащить неадекватного водителя из кабины. Фото: city_artem | instagram.com

Позже на место аварии приехали два экипажа ДПС. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя и детали произошедшего. Также из-за неадекватного поведения мужчину могут попросить пройти освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Если результат будет положительным, мужчине может грозить штраф и лишение прав.

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