В Приморье 3 ноября облачно и тепло

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае 3 ноября погоду диктует поле повышенного атмосферного давления. Обойдется без осадков, ветер слабый, температура составит до +14 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, юго-восточный умеренный ветер обеспечит температуру от +10 до +12 градусов

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый, во второй половине дня будет дуть умеренный ветер. До +12 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +11 до +13 градусов.

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