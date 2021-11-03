В Артеме задержали мужчину, пристававшего к детям в автобусе

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В Приморье полиция отреагировала на сообщения из соцсетей. Накануне в Артеме в объектив камеры мобильного телефона попал подозрительный мужчина - он начал общаться с девочками-подростками. Сначала звал их через стекло, потом зашел и кидал недвусмысленные намеки и воздушные поцелуи. Просьбы выйти из автобуса игнорировал.

- По словам местной жительницы, вызвавший подозрения мужчина оказывал знаки внимания двум 14-летним девочкам. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение гражданина, причастного к инциденту. 53-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ОМВД Артема.

Свои действия он объяснил лаконично - мол, был пъян. Вину мужчину признал, теперь ему остается только ждать решения органов.

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