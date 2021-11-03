Мужчина в Спасске-Дальнем из ревности убил бывшего мужа сожительницы на глазах детей

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье завершилось расследование трагедии в Спасске-Дальнем. 41-летний мужчина пойдет под суд за часть 1 статьи 105 УК РФ – умышленное причинение смерти. Жертвой стал бывший муж жены, который пришел навестить детей.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Приморья, в конце июля обвиняемый вернулся домой и еле стоял на ногах из-за алкоголя. Проживал он с сожительницей и ее детьми – последних как раз и решил навестить отец, бывший муж женщины. От ревности и злости при виде картины приморец схватил нос и внезапно ударил в шею потерпевшего – все это происходило на глазах детей. Старшие ребята набросились на неуравновешенного отчима, пытаясь его остановить, умоляли бросить нож. Обвиняемый оперативно скрылся, а отец детей скончался чуть позже в больнице от полученных ран.

Ревнивцу грозит серьезный срок. Он направляется на скамью подсудимых.

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