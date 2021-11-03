Медикам Приморья могут выплатить до 1,4 миллиона рублей за работу в районах с кадровым дефицитом

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для районов, где в Приморском крае дефицит медицинских кадров, расширяют региональные меры поддержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Медики организаций из Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Лазовского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пожарского районов могут рассчитывать на единовременную выплату в 1,4 миллиона рублей.

Отдельные разовые выплаты запланированы в бюджете края для медиков из моногородов с населением более 50 тысяч человек:

- Получателями являются врачи и фельдшеры амбулаторно-поликлинического звена и отдельно службы скорой медицинской помощи Арсеньевской горбольницы. Запланированы единовременные денежные выплаты врачам в размере 1 миллион рублей, фельдшерам – 500 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе.

Врачи Крайнего Севера и приравненным к нему районам могут рассчитывать на ежемесячную надбавку к зарплате в 10 тысяч рублей.

Напомним, за последние девять месяцев краевой бюджет направил больше 269 миллионов рублей. Наиболее популярной мерой поддержки остается компенсация понесенных расходов по договору найма жилья, которая выплачивается медицинскому работнику Владивостока в размере 30 тысяч рублей, а специалистам других территорий – 20 тысяч рублей.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщал, что в районах с кадровым дефицитом построят жилье специально для бюджетных работников, включая медиков.

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