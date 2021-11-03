Водителя фуры, из-за которой обрушился мост в Осиновке, отправили в дагестанскую колонию

Фото: архив КП-Владивосток

Водитель фуры, из-за которой рухнул мост в селе Осиновке, отправится в колонию-поселение в Республику Дагестан. В 2018 году Акшин Гайдаров проехался по мосту на большегрузе: фура раздавила женщину и ее трехлетнюю дочь. Приговор Гайдарову заменили с условного на реальный.

Дальнобойщик отправится отбывать реальное наказание в исправительную колонию в Дагестан. В 2020 году суд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Спустя пару месяцев водителю дали три года условно, а защита и вовсе настаивала на полном оправдании – однако теперь принято решение о трехлетнем сроке лишения свободы. Об этом сообщили vl.ru.

Отметим, за несколько месяцев до происшествия мост обследовали и признали аварийным. Он медленно разрушался, а его сваи были серьезно повреждены. Эти данные содержатся в ответе краевого департамента дорожного хозяйства

Грузовик рухнул 26 октября 2018 года. Погибли два человека – девушка и ее трехлетняя дочь, они были в легковом автомобиле. Гайдарова отправили в СИЗО, через два месяца выпустили под подписку о невыезде. Пока шли суды, обвиняемый не мог вернуться домой в Дагестан: он жил в Уссурийске.

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