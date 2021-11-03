Житель Приморья застрелил в Шкотово своего товарища, перепутав его с кабаном

Охотник перепутал своего товарища с кабаном Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Приморье завершили расследование убийства, произошедшего по неосторожности охотника. 36-летний мужчина застрелил своего компаньона, перепутав с диким животным.

В пресс-службе следственного комитета Приморья рассказали, что в августе 2021 года местный житель и товарищи охотились на территории Шкотовского района, искал раненого кабана. Виновный настороженно слушал шелест травы, и, заметив движение, выстрелил по силуэту. В скором времени раскрылась трагедия: выстрел поразил не добычу, а одного из компаньонов обвиняемого. От ранения мужчина скончался.

Охотник обвиняется по части 1 статьи 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Ему грозят исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Следствием было утверждено обвинение, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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