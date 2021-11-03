Корейские инвесторы заинтересовались градостроительным проектом «Спутник» в Приморье

Владивосток с городом-спутником станет первым миллионником на Дальнем Востоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Амбициозным градостроительным проектом «Спутник», предполагающим «дорастить» Владивосток до города-миллионника, заинтересовались власти и инвесторы Южной Кореи. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пригласил корейские компании к участию в ходе беседы с замминистром торговли и промышленности страны Пак Ки Еном. Специалисты Кореи также выступят как технологические партнеры – в рамках государственно-частного сотрудничества.

Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Планируется, что Минторговли и промышленности Кореи привлечет к строительству и разработке мастер-плана профильные инвестиционные компании. В государственно-частном партнерстве (ГПЧ) корейцы могут выступить как концессионеры, тогда обе стороны получат взаимную выгоду. Уже формируется консорциум, объединяющий разных специалистов для предварительных экспертиз.

- Сегодня около тысячи гектаров, расположенных на берегу океана, находится в управлении Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Будем приглашать корейские компании — в том числе, в качестве технологических партнеров. Планируем использовать в городе-спутнике современные технологии чистой энергии, - сообщил Чекунков.

Напомним, площадь первых двух участков для будущего Спутника превышает уже 800 гектаров. Земли позволят создать более 2,1 миллиона «квадратов» жилплощади и 300 тысяч – коммерческой недвижимости. Речь идет о двух участках «Спутник» и «Байкал» (383 гектара и 430 гектаров), расположенных вблизи территории опережающего развития «Надеждинская».

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