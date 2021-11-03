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Владивосток3 ноября 2021 7:43

Росприроднадзор требует почти 200 миллионов рублей у спасателей Приморья за утопленную подлодку

Обращением занимается Арбитражный суд Москвы
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Артем КИЛЬКИН

В феврале 2021 года дальневосточный Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Москвы. Ведомство хочется взыскать 188 миллионов рублей с ФГБУ «Морспасслужба» - приморские спасатели при буквсировании дизельной подлодки ее «утопили» на территории края. Госзащитники хотят взыскать сумму за нанесенный природе ущерб.

Общая сумма претензий составляет 188 790 196 рублей или 2 658 649 долларов. Дело в том, подлодка «Чита» превратилась в лом после снятия с военного назначения - согласно госконтракту с Минобороны ее нужно было утилизировать. Перевезти подлодку до металлоперебатывающего завода должна была Морспасслужба.

Однако «Чита» затонула по дороге. Экологической катастрофы удалось избежать: перед отправкой соблюли пожарную безопасность, слили технические жидкости. При этом суд все равно принял сторону Росприроднадзора: приморской ФГБУ придется оплатить долг.

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