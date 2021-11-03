39 новых и безопасных лестниц появились во Владивостоке

Новые лестничные марши радуют пешеходов. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

В этом году во Владивостоке отремонтировали почти четыре десятка лестниц. По заказу администрации города взамен старых и пришедших в негодность конструкций специалисты возвели новые и безопасные. Ремонт лестничных маршей сейчас продолжается в микрорайоне Снеговая Падь.

По словам представителей управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, подрядная организация «Союз» сейчас продолжает ремонт в районе дома №53 на Адмирала Горшкова. По просьбам горожан здесь появится новая лестница, а также будет обустроен проход через ручей, а не искать пути в обход. По плану работы завершатся до конца ноября.

– Перечень ремонта лестниц формируем на основе обращений граждан и мониторинга. В первую очередь работы проводятся на тех лестницах, которые связывают жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта, школами, детскими садами и другими социальными учреждениями, – поделились специалисты управления.

В этом году ремонт лестниц уже прошел по следующим адресам: Адмирала Кузнецова, 52б; Адмирала Кузнецова, 88; Александровича, 42; Аллилуева, 10; Анны Щетининой, 22; Анны Щетининой, 39; Громова, 12; Героев Варяга, 12; Енисейская, 6; Енисейская, 17; Калинина, 51а; Камский переулок, 5; Кипарисовая, 6; Крыгина, 28; Ладыгина, 2; Ладыгина, 4; Луговая, 65; Маковского, 41; Невельского, 31; Нейбута, 27; Некрасовская, 59а; Нерчинская, 27; Октябрьская, 16; Океанский проспект, 98; проспект Красного Знамени, 23; проспект Красного знамени, 94; проспект Красного Знамени, 102; проспект Красного Знамени, 107; проспект Красного Знамени, 116; проспект Красного Знамени, 127; Посьетская, 22; Светланская, 119б. Стрельникова, 12; Тигровая, 26; Уборевича, 12; Хабаровская, 19; Чкалова, 15; Шошина, 29.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», все работы ведутся под тщательным надзором специалистов мэрии города и народных наблюдателей. Выявленные нарушения подрядчики устраняют за свой счет.

Отремонтированная лестница на Луговой, 65. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

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