В Приморье на берегу реки нашли необычный улов, рыбака рядом не было

6 крупных рыб лежало рядом с рекой Фото: принтскрин видео.

Приморцы обнаружили у реки Уссури необычную находку, улов из 6 крупных рыб лежал у воды, но был совершенно никому не нужен. Людей возмутило такое халатное отношение, ведь, одно дело рыбачить, а другое - просто так оставлять рыбу на берегу.

- Наблюдаем не самую приятную картину, вся рыба брошена. Почему? То ли много ее кому-то было, то ли лень было нести домой, или напился и бросил. Ну как так вообще? – рассказывает мужчина, нашедший улов.

В комментариях под постом с никому не нужным уловом нашелся человек, который рассказал, что это за рыба и почему она лежит на берегу.

- Знакомые таймешата и губарики. Это я три дня назад поймал брошенную сеть и вытащил ее на остров, с которого снимет оператор. К сожалению, в браконьерской сети была живая только черепашка, - поделился Александр.

Злосчастную сеть молодой человек выбросил, мертвую рыбу брать с собой, естественно, не стал, однако и оставлять в воде плавать кверху брюхом тоже.

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