В День народного единства, 4 ноября, Приморье накроют дожди

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничные выходные в Приморье не порадует погодой. В большей территории края синоптические условия будут очень разными. В День народного единства, 4 ноября, по краю пройдут осадки различной интенсивности, а вот 5, 6 и 7 ноября дождей не ожидают.

Как сообщили в Примгидромете, только на севере с фронтальным разделом в ночь на воскресенье возможен небольшой снег. Первые трое суток преобладающий фон ночных температур 0…-7 °С, на побережье +2...+9 °С. Максимальная температура достаточно высокая для этого времени года, +9…+17 °С. В воскресенье придет более прохладная воздушная масса, температурный фон понизится на 2 – 5 градусов.

Во Владивостоке 4 ноября – тоже дождь, в остальные выходные дни будет сухо. Ночные температуры будут колебаться от пяти до девяти градусов тепла, а дневные – от 11 до 14 градусов тепла. В воскресенье столбики термометров опустятся аж на 3-5 градусов, и усилится северный ветер.

Ненастье так и будет сменяться теплой погодой, подтвердили в Примгидромете. В начале следующей недели Приморье окажется во власти глубокого циклона:

- В понедельник и вторник, 8 – 9 ноября, на большей территории пройдут сильные осадки, преимущественно в виде дождя. В некоторых районах есть вероятность выпадения очень сильных осадков (более 50 мм за 12 часов). Осадки будут сопровождаться сильным ветром, на побережье до штормового.

Напомним, что 10 и 11 ноября ожидают «полноценные» снежные деньки. Неустойчивая погода принесет снег различной интенсивности и похолодание, вторгнется холодный воздух, температура ночью составит до -10 градусов. Днем будет холодно: от -4 до +5 в разных районах края.

Службы города будут в повышенной готовности с 8 ноября, несмотря на то, что не ожидают ледяного дождя.

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