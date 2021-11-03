Во Владивостоке 56 домов остаются без тепла на 3 ноября

Из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Во Владивостоке в 56 домах все еще нет отопления, в 51 из них подача тепла задержалась из-за аварийных порывов на изношенных сетях, по четырем адресам проблемы решают управляющие компании - есть проблемы во внутридомовых коммуникациях. По одному адресу причина отсутствия отопления не установлена. Всего в городе подключены свыше 3 тысяч домов, это 98%, сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации администрации, тепла нет по следующим адресам

Ильичева, 14, 16, 18г

Гамарника, 16

Русская, 68/1, 27, 29, 17а

Днепровская, 30

Давыдова, 18

Енисейская, 20

Иртышская, 26

Ильичева 21, 23

Постышева 33а,

Уральская, 8

Колесника, 4

Енисейская, 17

Военное Шоссе 5, 5а

Кирова 5, 7, 9

Светланская, 3

Адмирала Фокина, 4

Комсомольская, 7

Мельниковская 101, 103,

Прапорщика Комарова, 9, 13

Алеутская, 23а, 51

Черемуховая, 4а

Зои Космодемьянской, 13

Окатовая, 1а

Интернациональная, 51

Фастовская, 2

Калинина, 39, 41

Фадеева, 4

Семёновская, 32, 21

Светланская, 37,

Уборевича, 6, 10А, 10Б

2-я Поселковая, 34

Пограничная, 6

Лазо, 16, 20

Станюковича, 57/2

Авроровская, 30

Красного знамени, 34

Басаргина, 15

Верхнепортовая, 78

Партизанский проспект, 52

В пресс-службе уточнили, что если тепла нет, но дома нет в списке, стоит обратиться в Единую диспетчерскую службу (2222-333) - информацию передадут сетевикам.

- В круглосуточном режиме устраняют возникающие аварии. На ремонтно-восстановительных работах задействовано 11 бригад и около 20 единиц техники. Стараемся, чтобы все дома были с теплом. Но сети настолько изношены, что порой рассыпаются в руках. Несмотря на ремонт, который мы провели летом, в городе остается много проблемных участков, - сообщил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев.

Напомним, изношенность городских сетей - 90%. Выявили 116 порывов, из которых 14 еще не устранили.

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