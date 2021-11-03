Во Владивостоке 56 домов остаются без тепла на 3 ноября

Из архива КП
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во Владивостоке в 56 домах все еще нет отопления, в 51 из них подача тепла задержалась из-за аварийных порывов на изношенных сетях, по четырем адресам проблемы решают управляющие компании - есть проблемы во внутридомовых коммуникациях. По одному адресу причина отсутствия отопления не установлена. Всего в городе подключены свыше 3 тысяч домов, это 98%, сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно информации администрации, тепла нет по следующим адресам
Ильичева, 14, 16, 18г
Гамарника, 16
Русская, 68/1, 27, 29, 17а
Днепровская, 30
Давыдова, 18
Енисейская, 20
Иртышская, 26
Ильичева 21, 23
Постышева 33а,
Уральская, 8
Колесника, 4
Енисейская, 17
Военное Шоссе 5, 5а
Кирова 5, 7, 9
Светланская, 3
Адмирала Фокина, 4
Комсомольская, 7
Мельниковская 101, 103,
Прапорщика Комарова, 9, 13
Алеутская, 23а, 51
Черемуховая, 4а
Зои Космодемьянской, 13
Окатовая, 1а
Интернациональная, 51
Фастовская, 2
Калинина, 39, 41
Фадеева, 4
Семёновская, 32, 21
Светланская, 37,
Уборевича, 6, 10А, 10Б
2-я Поселковая, 34
Пограничная, 6
Лазо, 16, 20
Станюковича, 57/2
Авроровская, 30
Красного знамени, 34
Басаргина, 15
Верхнепортовая, 78
Партизанский проспект, 52
В пресс-службе уточнили, что если тепла нет, но дома нет в списке, стоит обратиться в Единую диспетчерскую службу (2222-333) - информацию передадут сетевикам.
- В круглосуточном режиме устраняют возникающие аварии. На ремонтно-восстановительных работах задействовано 11 бригад и около 20 единиц техники. Стараемся, чтобы все дома были с теплом. Но сети настолько изношены, что порой рассыпаются в руках. Несмотря на ремонт, который мы провели летом, в городе остается много проблемных участков, - сообщил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев.
Напомним, изношенность городских сетей - 90%. Выявили 116 порывов, из которых 14 еще не устранили.
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