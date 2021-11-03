Скончался морской биолог, академик ДВО РАН Андрей Имбс

Фото: vl.ru

В Ставрополе скончался приморский ученый, старший научный сотрудник и доктор биологических наук Андрей Имбс. В городе он находился на отдыхе, а причиной смерти, предположительно, стал инфаркт. Об этом сообщили коллеги и друзья Андрея Борисовича в соцсетях.

Биолог был научным руководителем лаборатории сравнительной биохимии ДВО РАН и возглавлял ее с 1999 года. В Национальном научном центре морской биологии Андрей Борисович был заместителем директора. Спектром научного интереса были морские животные: двустворчатые, брюхоногие моллюски, беспозвоночные и другие.

- Он обладал редчайшим сочетанием несочетаемых качеств - редкой деловой хваткой и расторопностью, будучи при этом абсолютно порядочным человеком, которому и доверять можно было абсолютно. Андрей был выдающимся ученым по самому строгому "гамбургскому" счету. Он сумел поднять на совершенно новый методологический уровень возглавляемую им лабораторию, - пишут в соцсети близкие друзья Имбса.

Редакция "КП-Владивосток" присоединяется к соболезнованиям.

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