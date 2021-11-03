Оперслужбы Приморья готовятся к возможным ЧС 8 ноября

Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории Приморья синоптики предрекают резкое ухудшение погоды. К возможным осадкам готовятся службы жизнеобеспечения региона. Штормовой ветер до 25 метров в секунду ожидают 8 ноября, а уже ночью этого числа начнутся обильные осадки.

- Днем 9 ноября циклон будет смещаться вдоль восточного побережья. На юге осадки ослабеют, в северной половине сохранятся. В отдельных районах ожидаются гололедные явления: на деревьях и проводах – отложения мокрого снега, на дорогах – гололедица. На край будет вторгаться холодная воздушная масса, температурный фон понизится на 5-8 градусов, усилится западный, северо-западный ветер, - сообщили в пресс-службе правительства края.

Специалисты добавляют, что волны на побережьях могут подняться до 4-5 метров. Неустойчивая погода продлится почти до 11 ноября: под влиянием фронтальных разделов в разных районах края пройдут снежные осадки разной интенсивности.

- Жителей и гостей края в этот период просим воздержаться от поездок, особенно в районы дорожных перевалов, где может складываться наиболее сложная ситуация, – обратилось к людям руководство операштаба.

Напомним, коммунальные и дорожные службы Владивостока также переведены в состояние повышенной готовности.

В случае чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону: 101.

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