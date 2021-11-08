Предприниматели Приморья столкнулись с неожиданной проблемой, требуя QR-коды у клиентов

Бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина рассказала в прямом эфире «КП-Владивосток», чем с ней поделились предприниматели Фото: Сергей БАЛАНОВ

С введением QR-кодов для посещения общественных мест мир предпринимателей перевернулся. Чтобы сохранить бизнес, им нужно выполнить несколько задач сразу. Предоставить вакцинацию всем своим сотрудникам, соблюдать все анитковидные меры и угодить гостям, от которых больше всего зависит, останется ли бизнес на плаву. Но особого понимания и поддержки от людей пока не видно.

Бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина рассказала в прямом эфире «КП-Владивосток», чем с ней поделились предприниматели.

- На встрече с представителями ассоциации рестораторов и отельеров, обсудили как сейчас обстоят дела у предпринимателей, по их данным, на сегодняшний день, часть заведений с введением ограничений уже закрылись на эти дни. Да, есть те, кто работают и соблюдают ограничения, но только за первые дни их выручка уже упала на 50%. Собираем информацию от предпринимателей, занятых в общественном питании, и от работников торговых центров, где ограничения по фудкрортам, по детским центрам, они говорят о негативной реакции со стороны граждан. Предприниматели сегодня мне жаловались на то, что сталкиваются с большим негативом, когда просят предъявить QR-коды, - говорит Марина Шемилина.

По ее словам, людей не устраивает, что при входе в кафе, кинотеатры и рестораны у них требуют QR-коды. И если кто-то молча разворачивается и уходит, есть те, кто устраивают скандал. Предприниматели не в силах, что-либо изменить, они обычные люди и их сотрудники такие же простые люди, которые просто оказались крайними во всей этой ситуации.

- Я не понимаю негатива, предприниматели наоборот находятся здесь между молотом и наковальней. Им нужно и обеспечить вакцинацию, и уговорить работников, и сохранить предприятие. Не позавидуешь, честное слово.

Подробнее о том, что происходит с бизнесом во время пандемии и новых ограничений читайте в интервью с уполномоченным по защите прав предпринимателей Мариной Шемилиной.

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