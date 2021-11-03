Прокуратура Приморья взяла под контроль дело о смертельном ДТП с участием школьников

Автомобиль снес забор, а затем и стену дома. Фото: пресс-служба УМВД Приморского края.

Прокуратура Приморского края взяла под надзор расследование уголовного дела о смертельной аварии с участием школьников. Авария произошла в Ханкайском районе 3 ноября. Сильнейшее столкновение привело к смерти двоих школьников, скончавшихся до приезда бригады скорой помощи.

17-летний автолюбитель, управлявший Honda Insight, на скорости снес забор, а затем протаранил стену жилого одноэтажного дома на улице Советской в селе Ильинка. В это время в авто сидели еще 4 человека. Несовершеннолетними оказались трое из пассажиров.

От машины практически ничего не осталось. Фото: пресс-служба УМВД Приморского края.

— От полученных из-за аварии травм скончались два пассажира 14 и 15 лет. Остальных увезли в больницу. По факту ДТП заведено уголовное дело. Устанавливаются причины, приведшие к ДТП, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дело продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03