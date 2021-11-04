Булка раздора: в приморском автобусе разгорелся скандал из-за еды

История произошла в автобусе в Артеме. Фото: принтскрин видео.

Весьма неординарный конфликт случился вечером, 3 ноября, в приморском городе Артем. Как уверяют непосредственный участник неприятного инцидента, спор в автобусе с кондуктором возник из-за еды. По словам очевидца, компанию попытались высадить из общественного транспорта, потому что ребята решили перекусить булочками.

– Вчера, 3 ноября, примерно в 18:20 час. я ехал с работы с друзьями в автобусе по 15-му маршруту, с госномером AB 684/25. По пути с работы купили булочек обычных самых. В автобусе кондуктор попросил убрать еду, мы ему отказали, после чего начал он жаловаться на то, что он не ел с самого утра и начал орать на весь автобус. Потом начал жаловаться водителю на нас и пытался выгнать из автобуса. Кондуктор очень конфликтный и некомпетентный, ругался матом. Как можно видеть на видео, он кидается на камеру и выхватывает, после чего телефон чуть не упал на пол. Так же закатил скандал с женщиной, когда пытался нас сфотографировать. Такое поведение для кондуктора я считаю недопустимым, и не только для кондуктора. Его работа не в этом заключается, – поделился возмущенный пассажир в соцсети.

Однако поддержку в интернете автор поста не нашел. Большинство подписчиков уверены, что есть в общественном транспорте по меньшей мере некультурно.

«Я знаю этого кондуктора. Вполне воспитанный и адекватный человек ,и просто так конфликт создавать не станет. Был провоцирующий фактор. Все правильно он сделал замечание по поводу еды в транспорте!! Это не столовая ,а общественный автобус», «Есть и пить во время движения запрещено! Человек может подавиться, это прописано у водителя в правилах перевозки», «Не дали бы булочку, человек не ел весь день. Голод не тетка», – делятся пользователи сети.

Кстати, если уж говорить о нарушениях, то большинство пассажиров автобуса оказались без масок. Впрочем, кондуктор тоже решил снять индивидуальное средство защиты, доказывая свою правоту. Напомним, конфликты в общественном транспорте Приморья случаются уже не в первый раз. Ранее «Комсомолка» рассказывала, об абсурдной ситуации в автобусе Владивостока. В заполненном транспорте пенсионер наступил другому пассажиру на ногу, раздосадованный парень всю поездку оскорблял «обидчика», после вышел на его остановке и пырнул ножом. К счастью мужчина выжил, но ситуация весьма показательная – иногда даже мелкий житейские конфликты могут обернуться настоящей трагедией.

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