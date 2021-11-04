Автомобиль выехал на школьный стадион. Фото: www.instagram/dpskontrol_125rus.

Жители Первореченского района Владивостока накануне вечером стали свидетелями вопиющего нарушения – неизвестные открыли ворота и заехали на авто прямо на школьный стадион. Ошарашенные от такой наглости свидетели сразу позвонили в полицию, судя по всему, водителю грозит серьезное разбирательство.

История развернулась на стадионе школы №69 на Сабанеева, 8. По словам местных жителей, спортивный объект лишь недавно капитально отремонтировали, сделали новое безопасное покрытие для занятий. И вот уже нашлись те, кто готов с легкостью испортить беговые дорожки.

«Поймать и сурово наказать, на 15 суток ареста с возмещением ущерба нанесенного покрытию стадиона», «Ну это вообще беспредел, заставить продать трахому и все деньги пусть на ремонт отдает», «Офигеть, 10 лет там бегали по щебенке фактически, а тут вот уже как сделали. Чертей этих поймать и наказать», – негодуют пользователи сообщества в интернете, где было размещено фото случившегося.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03