Пьяный лихач на фуре из Татарстана устроил ДТП в Приморье

Нерадивого водителя пришлось доставать очевидцам. Фото: www. instagram.com/city_artem.

Полиция Приморья проводит проверку по факту ДТП с участием седального тягача. «КП-Владивосток» уже подробно рассказывала о происшествии в Артеме. Водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил другое авто. Неадекватного мужчину тогда пришлось вытаскивать из машины свидетелям. Многие отмечали, что дальнобойщик еле держится на ногах. Догадки очевидцев подтвердили сотрудники Госавтоинспекции.

Scania G400 LA двигалась по односторонней дороге навстречу всему потоку по улице Кирова в Артеме, пока в районе дома №14 не врезалась в Toyota Belta. Прибывшие на место ДТП полицейские заметили явные признаки опьянения у виновника аварии.

На пути лихача оказалась Toyota. Фото: 25.mvd.ru

– За рулем тягача находился 44-летний житель Татарстана. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Полицейские составили в отношении правонарушителя административные протоколы по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением), части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа). Виновнику автопроисшествия также предстоит возместить ущерб, причиненный владельцу Toyota. По факту ДТП проводится проверка, – отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

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