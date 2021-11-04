Леера «прошили» машину на Золотом мосту во Владивостоке

Во Владивостоке автомобиль протаранил леера. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Серьезная авария произошла в четверг, 4 ноября, на Золотом мосту во Владивостоке. Водитель микроавтобуса то ли отвлекся, то ли не справился с управлением. Машина на всем ходу угодила в угол леерного ограждения, буквально разодрав кабину. Экипажу понадобилась срочная помощь медиков.

Toyota Hiace двигалась по мосту в направлении мыса Чуркина. В месте, где потоки разделяются – один идет на Березовую и Мариинский театр, а второй – на Окатовую, автомобилист продолжил путь прямо. В итоге ограждения буквально пронзили микроавтобус.

По сообщениям очевидцев, водитель и пассажир получили серьезные травмы, с места происшествия их забрала скорая помощь.

Напомним, совсем недавно во Владивостоке разыгралась трагедия с участием кроссовера. Девушка на Honda Vezel не справилась с управлением и врезалась в металлические ограждения в районе Тихой. Она погибла на месте, пассажирку госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если водитель выжил, то везунчик»: перила прошили салон кроссовера во Владивостоке

На месте ЧП работают медики, полиция и спасатели (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03