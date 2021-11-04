Опубликованы номера приморцев, выигравших авто и другие ценные призы за вакцинацию

В Приморье объявили победителей акции за вакцинацию. Фото: принтскрин видео.

Краевые власти подвели предварительные итоги второго конкурса среди вакцинировавшихся от коронавируса в Приморье. За главные призы четыре сертификата на покупку авто в этот раз боролись 46 378 жителей края. Удача улыбнулась участникам с номерами 786, 40433, 7850 и 19830, проживающим во Владивостоке, Артеме и поселке Славянка Хасанского района. Номера победителей проверят на соответствие условиям жеребьевки в течение нескольких дней. Окончательные результаты конкурса правительство края объявит 9 ноября.

Счастливчиков определяли с помощью генератора случайных чисел в прямом эфире «Общественного телевидения Приморья». Победителями стали 80 человек в возрасте от 26 до 68 лет. Среди финалистов 38 мужчин и 42 женщины.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, по итогам розыгрыша призы распределились следующим образом:

Четыре сертификата на приобретение легкового автомобиля выиграли участники с номерами 786, 40433, 7850 и 19830, проживающие во Владивостоке, Артеме и поселке Славянка Хасанского района.

10 сертификатов номиналом 3 тысячи рублей на ужин в ресторане «Супра» заберут обладатели номеров:

32502, 38072, 19463, 37281, 18964, 19948, 36826, 21294, 10540, 1488 – из Лесозаводска, Уссурийска, Арсеньева, Владивостока, Фокино, Хороля, села Меркушевка Черниговского района, поселка Кавалерово.

10 сертификатов номиналом 3 тысячи рублей на ужин в ресторане «Токио» достались обладателям номеров:

4375, 9682, 30066, 38335, 19131, 1913, 31126, 15491, 33188, 21199 – это жители Артема, Владивостока, Находки, Дальнереченска, Фокино, поселков Славянка Хасанского района, Липовцы Октябрьского округа, Лучегорск Пожарского района.

15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – Моя история» на двух человек получат обладатели номеров: 12983, 44427, 22639, 5655, 5309, 29796, 44213, 27559, 5438, 34026, 28594, 38998, 39643, 13918, 30853. Это жители Владивостока, Находки, Дальнереченска, Артема, Арсеньева, сел Яблоновка Яковлевского района и Черниговка, поселка Новошахтинский Михайловского района.

Четыре сертификата на приобретение планшета Apple iPad емкостью памяти 128 гигабайтов заберут обладатели номеров: 1142, 27598, 801 и 29357 – из Владивостока, Арсеньева и поселка Новый Надеждинского района.

25 сертификатов номиналом четыре тысячи рублей от торговой сети «Реми» выиграли обладатели номеров: 1238, 44807, 27262, 21545, 13676, 34640, 2488, 28590, 30515, 17304, 8251, 45607, 30739, 40202, 20989, 44007, 34890, 24586, 21811, 14822, 28862, 31219, 21954, 37692, 7383. Это жители Владивостока, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Артема, Уссурийска, Фокино, Большого Камня, поселков Терней, Ярославский, сел Чугуевка, Михайловка и ж/д станции Гродеково-2 Пограничного округа.

10 сертификатов номиналом три тысячи рублей на посещение супермаркетов «Самбери» ждут обладателей номеров: 15535, 18044, 1340, 16404, 42382, 5586, 17736, 12347, 43248, 15048. Это семь человек из Владивостока, по одному – из Находки, Лесозаводска и села Хороль.

Две пары беспроводных наушников inPods 12 достанутся обладателям номеров 36465 и 4551, проживающих во Владивостоке и поселке Трудовое.

– Окончательно победителей объявим 9 ноября. Всех известим, в том числе по телефону. Победители будут освобождены от уплаты налога за выигрыш. Мы со спонсорами взяли это на себя, – отметил один из организаторов розыгрыша, директор мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» Александр Шурыгин.