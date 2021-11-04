На трассе Хабаровск-Владивосток грузовик протаранил Lexus, пострадали 5 человек

Виновник аварии не пропустил встречное авто. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Авария с участием грузовика и джипа случилась 4 ноября на 487 километре автодороги Хабаровск-Владивосток. По словам очевидцев, водитель Mitsubishi Canter начал поворачивать и не пропустил двигавшийся навстречу Lexus LX570. К сожалению, пострадали люди.

Авто получили серьезные повреждения. Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

ДТП произошло недалеко от поворота на село Духовское. Удар оказался такой силы, что грузовик отлетел с дороги в кювет и перевернулся. Как отметила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, срочная помощь медиков понадобилась трем пассажирам джипа и обоим водителям. Людей с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас проводят проверку по факту аварии.

Напомним, в праздничный выходной также произошло серьезное ДТП с пострадавшими во Владивостоке. Водитель микроавтобуса протаранил леера на Золотом мосту. Металлическое ограждение буквально разорвало кабину.

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