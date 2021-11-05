В Приморье 5 ноября без осадков и тепло до +16°С

Вероятно, это последние деньки для осенних прогулок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погоду в Приморском крае диктует поле повышенного давления атмосферы. Обойдется без осадков и без ветра, температура может дойти до +16 градусов.

Во Владивостоке облачно, но тоже без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер - слабый и умеренный. От +10 до +12 градусов тепла.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха от +13 до +15 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Воздух также прогреется до +13...+15 градусов.

Напомним, осадки в некоторых районах прошли и в четверг, 4 ноября, однако основной удар стихии синоптики ждут 8-10 ноября. В крае введено штормовое предупреждение.

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Основной удар стихии ожидается 8-9 ноября (подробнее..)

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