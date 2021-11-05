Больше 20 лет прыгает: в Дальнегорске задержали эксгибициониста

Фото: atypical_dalnegorsk

В Дальнегорском районе задержали мужчину, который открыто демонстрировал гениталии. На свою жертву эксгибиционист нападал классическим путем: прыгал из кустов. Сами жители утверждают, что он терроризирует их с весны 2021 года.

Извращенца поймали сотрудники ППС МВД Дальнегорский, приморцы благодарят их в социальных сетях. В комментариях жители рассказывают, что любитель оголяться появляется уже не впервые.

- Подержат немного в психбольнице и опять отпустят, он со своими причиндалами наперевес в лесу около школы №25 больше 20 лет прыгает, - пишет приморец.

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