К лыжному сезону на Русском острове оборудуют трассу в 4,5 километра

Фото: пресс-служба правительства Приморья

На Русском острове в районе школы №5 до конца завершат работы на лыжной трассе. Строительство позволит увеличить ее до 4,5 километров. Ход работ проинспектировал Олег Кожемяко, глава Приморья.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, место лыжники уже оценили: в прошлом году приморцы могли покататься на трассе в 3,8 километра. Дорожки не только расширят и удлинят, появится детский круг на 750 метров.

- Весь путь прошли бульдозером, подровняли трассу. Лыжня станет более удобной. Параллельно монтируем освещение, будет и автономное водоснабжение с насосной станцией. Расширили помещение проката с несколькими входами, появится и кафе, - рассказал мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков.

Оснеживание трассы начнется после 30 ноября. Более того, возле самой школы зальют каток. Оборудуют место раздевалками, инвентарем, мини-кафе.

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