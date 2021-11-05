К лыжному сезону на Русском острове оборудуют трассу в 4,5 километра

Фото: пресс-служба правительства Приморья
На Русском острове в районе школы №5 до конца завершат работы на лыжной трассе. Строительство позволит увеличить ее до 4,5 километров. Ход работ проинспектировал Олег Кожемяко, глава Приморья.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, место лыжники уже оценили: в прошлом году приморцы могли покататься на трассе в 3,8 километра. Дорожки не только расширят и удлинят, появится детский круг на 750 метров.
- Весь путь прошли бульдозером, подровняли трассу. Лыжня станет более удобной. Параллельно монтируем освещение, будет и автономное водоснабжение с насосной станцией. Расширили помещение проката с несколькими входами, появится и кафе, - рассказал мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков.
Оснеживание трассы начнется после 30 ноября. Более того, возле самой школы зальют каток. Оборудуют место раздевалками, инвентарем, мини-кафе.
ПО ТЕМЕ:
На острове Русском 26 декабря откроется лыжная трасса
Искусственный снег, теплая раздевалка, кафе и пункт бесплатного проката ждут любителей лыжных прогулок (подробнее..)
В приморском Арсеньеве появились новые лыжные трассы
Объект уже осмотрел глава края (подробнее..)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03