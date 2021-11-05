Блогер Уссурийска показал, как нейросеть видит многие знакомые приморцам вещи

Фото: mark2_che

В социальных сетях обсуждают необычные кадры Уссурийска и вещей, которые знакомы многим приморцам. У некоторых снимки вызывают эффект зловещей долины (зритель видит что-то знакомое, но неестественное), а у других - хохот. Дело в том, что это искусственно сгенерированные изображения, а создает их нейросеть.

Фото: mark2_che

На кадрах видно, как ИИ представляет определенные словосочетания: города, озера, еду - например, бртуч. Для нас это привычные вещи, а вот сервис пытается уловить семантическую составляющую и из миллиона алгоритмов выбрать тот, который больше других подходит под то или иное изображение. Картинками поделился уссурийский блогер в соцсети.

Фото: mark2_che

Сервис DALL-E - это полностью бесплатная онлайн-программа. Она создана для самообучения нейросети. Dall-e может генерировать изображения из естественного языка, для этого среди алгоритмов предусмотрены более 12 миллиардов параметров. Разумеется, технологии еще не совершенны, поэтому программа может выдать абсурдные, смешные и даже пугающие картинки.

Фото: mark2_che

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