Полиция ищет приморца, который сбил пешехода насмерть и нагло уехал в обратном направлении

Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Спасске-Дальнем произошло ДТП с летальным исходом. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения, запись опубликовали в соцсетях. Приморцы в комментариях от случая как на иголках: дело в том, что после того, как водитель сбил человека, он нагло развернулся и скрылся.

Подозреваемого ищет УМВД Приморья. Как сообщили в ведомстве, авария случилась 4 ноября ранним утром по улице Грибоедова. Предположительно, автомобиль нарушителя - Toyota Crown.

- Cовершен наезд на пешехода, гражданина 1988 года рождения, который в результате ДТП погиб на месте. После совершения ДТП водитель автомобиля сменил траекторию движения (совершил разворот) и скрылся с места ДТП, - сообщили органы.

Сотрудники просят откликнуться тех, кто что-то знает об инциденте. Сведения можно сообщить по телефону: 8(42352)23077, 8-953-219-93-00.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03