ГИБДД Приморья прокомментировала жесткое ДТП на Золотом мосту, где леера проткнули микроавтобус

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Серьезная авария произошла накануне во Владивостоке на Золотом мосту. Водитель микроавтобуса пробила леерные ограждения, кабина была разодрана. Мужчина за рулем не справился с управлением.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД Владивостока, на место незамедлительно выхеали скорая и сотрудники Госавтоинспекции. Они установили, что за рулем Toyota Regius Ace находился 57-летний мужчина. Его стаж вождения - 10 лет. Он двигался на Калинина с Суханова и на Золотом мосту влетел в леера, мужчина в больнцие с ушибами и переломами. Те же травмы у его 52-летнего пассажира.

- Возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в пресс-службе.

Назначена проверка, по ее результатам примут решение о мере пресечения для водителя.

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