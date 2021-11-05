В Приморье увеличатся цены на ЖКХ с 1 июля 2022 года

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство России утвердило индексы изменения платы за коммуналку в 2022 году. Индексация в этом году пройдет не с 1 января 2022 года, а во втором полугодии - с первого июля. Информацию опубликовали на портале правительства Камчатки, однако в документе указаны индексы всех регионов ДФО.

По данным камчатских властей, в первом полугодии плата за коммуналку индексироваться не будет, а во втором индексация составит от 3,3 до 6% в зависимости от региона. На Камчатке, к примеру, стоимость услуг ЖКХ планируют поднять на 3,8%. В Приморье же этот показатель составит 4,5%. «КП-Владивосток» публикует список соседей с указанием процента:

Республика Саха (Якутия) – 6%.

Забайкальский край – 5%.

Амурская область – 4,5%.

Еврейская АО – 4,2%.

Республика Бурятия – 4%.

Магаданская область – 4%.

Сахалинская область – 3,9%.

Камчатский край – 3,8%.

Хабаровский край – 3,8%.

Чукотский АО – 3,3%.

В социальных сетях приморцы негодуют от новости. Впрочем, многие выразили обычную усталость:

- Вот бы новость, что цена на что-либо снизилась, а не наоборот. Вот это была новость!..- пишут приморцы.

Стоит отметить, что максимально допустимый рост утверждается правительством РФ в качестве рекомендации. Власти регионов могут самостоятельно выбрать необходимый индекс.

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