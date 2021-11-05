Брали пылесосы «в долг»: в Приморье полиция задержала онлайн-нуворишей

Фото: принтскрин видео пресс-службы УМВД Приморья

Сотрудники приморской полиции задержали подозреваемых в серии онлайн-преступлений. Схема старая, но классическая и отработанная - два жителя края покупали бытовую технику, прикрепляли поддельный чек и скрывались.

- Установлено, что злоумышленники находили своих жертв с помощью сети Интернет. Они связывались с продавцами, договаривались о приобретении бытовой техники. При расчете, говорили, что перевели деньги и показывали электронный чек на экране телефона. На вопрос почему денежные средства еще не поступили на счет, молодые люди успокаивали пострадавших тем, что деньги с Qiwi-кошелька на карту банка идут чуть дольше, чем обычно, - сообщили в пресс-службе УМВД Владивостока.

Разумеется, когда жертвы понимали, что обмануты - преступники уже скрывались с полученным товаром.

Двое жителей 24 и 27 лет задержаны, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

А вот сумму ущерба еще предстоит оценить - круг потерпевших еще неизвестен.

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